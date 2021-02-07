Із квартири керівника телеканалів Медведчука злодії винесли понад 8 мільйонів

У Печерському районі Києва злодії обчистили квартиру генерального продюсера медіахолдингу "Новини", куди входять заборонені телеканали ZIK, NewsOne і "112 Україна", Олексія Семенова.

Як стало відомо "OBOZREVATEL із власних джерел, це сталося увечері 6 лютого в елітному житловому комплексі на бульварі Лесі Українки. Злодії проникли в квартиру продюсера способом підбору ключа в проміжку між 18-ю і 19-ю годинами.

За твердженням джерела, вони забрали із квартири 120 тисяч доларів (еквівалент - 3 млн 346 тис. гривень) і коштовностей на 5 мільйонів гривень.

28 січня в заяві телеканалу "112 Україна" з приводу рішення Нацради з питань телебачення і радіомовлення ішлося про те, що генеральний продюсер медіахолдингу "Новини" Олексій Семенов заразився коронавірусом і не міг узяти участь у засіданні регулятора.

Тоді телеканалу оголосили попередження і штраф за "поширення в ефірі телеканалу висловлювань, що містять заклики до розв'язування війни або її пропаганди і/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті".

Олексій Семенов - російський медіапродюсер, який останні роки живе і працює в Україні. Після того, як у 2018 році Тарас Козак в інтересах Віктора Медведчука придбав телеканали "112 Україна" і NewsOne, Семенов став генеральним продюсером медіахолдингу "Новини".

У 2019 року в холдинг "влився" і телеканал ZIK. Тоді на закритій зустрічі зі співробітниками Олексій Семенов назвав себе "прокладкою між власником і працівниками" і пообіцяв не вводити цензуру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів із 2 лютого персональні санкції РНБО проти правої руки Віктора Медведчука, народного депутата із фракції "Опозиційна платформа - За життя" Тараса Козака.

У ніч із 2 на 3 лютого українські провайдери почали вимикати телеканали NewsOne, ZIK і "112 Україна". Санкції щодо цих телеканалів також отримали підтримку з боку ЄС і США.

ВолиньUA

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