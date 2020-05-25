За фактом нападу на заступника головного лікаря Національного інституту раку розпочато справу

За фактом нападу на заступника головного лікаря Національного інституту раку Анатолія Шудрака розпочато кримінальне провадження.

Як повідомила прес-секретар прокуратури Києва Надії Максимець, справу розпочато за ч. 1 ст 125 КК України - умисне легке тілесне ушкодження.

"За попередніми даними, нападник був один. Медичну допомогу потерпілому надавали на місці. Мотиви та обставини вчинення кримінального злочину встановлюються", - уточнила вона.

Вранці в понеділок, 25 травня, біля входу в Національний інститут раку на медика було скоєно напад. Головлікар клініки Андрій Безносенко пов'язав цей інцидент з протидією корупції в медустанові.