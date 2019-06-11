За сутки в Украине "заминировали" 337 объектов в 12 городах

За минувшие сутки полиция получила 37 ложных сообщений о заминировании 337 объектов в Киеве, Днепре, Львове, Луцке, Ровно, Харькове, Запорожье, Николаеве, Полтаве, Черкассах, Одессе, Геническе.

Об этом в сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин в соцсети Facebook.

Во время проверки помещений специалистами эвакуировали свыше 32 тыс. человек с 77 заведений быстрого питания, 18 торговых центров, 6 гипермаркетов, 16 жилых домов, гостиниц, 5 станций столичного метрополитена.

По словам Аброськина таким образом террористические группировки РФ хотят дестабилизировать ситуацию в Украине. Ведь большинство сообщений о минировании поступали с почтового сервиса с присвоенной IP-адресу в указанный временной период, которая принадлежит зарегистрированному в России ООО.

Как сообщалось, накануне в Киеве "заминировали" сразу несколько станции метро и правительственные здания. В частности, Верховной Рады, Министерства обороны, гипермаркета "Метро", магазина "Дары моря". Во Львове аноним сообщил о заминировании более десяти объектов.

Напомним, с начала года Национальная полиция получила 425 сообщений о заминировании в различных регионах страны.

Волна массовых псевдоминирований произошла в столице. В полицию позвонил неизвестный и заявил о заминировании метрополитена и нескольких зданий, в том числе правительственных. Бомбу искали в Верховной Раде и в Министерстве внутренних дел. А также в двух супермаркетах и трех университетах.