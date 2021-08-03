За Віталієм Шишовим вели стеження і поліція знала про це - Білоруський дім в Україні

Білоруський дім в Україні стверджує, що за його очільником Віталієм Шишовим, якого знайшли повішеним у Києві, стежили. Поліція знала про це.

В організації вважають, що вбивство було сплановано для "ліквідації небезпечного режиму білоруса".

"За Віталіком велося стеження. Про факти були відповідні повідомлення поліції. Також нас неодноразово попереджали як місцеві джерела, так і свої люди в Республіці Білорусь про всілякі провокації аж до викрадення та ліквідації. Віталій стоїчно і з гумором ставився до цих попереджень, заявляючи, що хоч так можливо БДУ вийде з інфовакууму", - йдеться у повідомленні БДУ. Не повернувся з ранкової пробіжки: зник голова "Білоруського дому в Україні" Віталій Шишов

У Білоруському домі в Україні переконані, що переконані, що смерть Шишова - це "спланована чекістами операція з ліквідації дійсно небезпечного для режиму білоруса". Представники організації заявили, що продовжуватимуть домагатися встановлення істини в загибелі Віталія.

Віталій Шишов стояв біля витоків створення Білоруського дому в Україні і був головою цієї організації. Він був змушений переїхати в Україну восени 2020 року - після виходу на гомельські протести в серпні і подальшого активного протистояння узурпаторам влади в Білорусі.

У Білоруському домі підкреслили, що в цій організації Шишов "брався абсолютно за всі сфери діяльності": допомога білорусам, які переїхали, проведення акцій проти режиму Лукашенка, звернення в держоргани для просування законопроєктів, які допомагають його співвітчизникам, формування діаспори в Україні.

3 серпня, голову Білоруського дому в Україні Віталія Шишкова знайшли повішеним у парку. Напередодні він пішов на ранкову пробіжку, не повернувся з неї.

Прямий канал

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