Задержана банда мошенников, рассылавшая абонентам SMS-ки о выигрыше автомобилей

Киберполиция поймала злоумышленников, которые с помощью СМС-рассылки обманывали жителей Украины. По оперативной информации в состав преступной группы входило около десяти человек

Уже установлены более полусотни жертв преступной группы. Как сообщается на сайте Киберполиции, мошенники нанесли ущерб гражданам на 150 тысяч гривен, окончательная сумма устанавливается.

Злоумышленники использовали в своей "деятельности" две схемы незаконного обогащения. В первом случае они сообщали гражданам в SMS о выигрыше автомобиля и мошенническим путем выманивать у них деньги. После получения средств на банковскую карточку, мошенники исчезали.

"Во втором случае они представлялись сотрудниками банка и сообщали о несанкционированных действиях с картой. Для прекращения таких действий злоумышленники просили сообщить cvv-код карты. После получения кода снимали с банковского счета все сохранения", - указано в сообщении.



В настоящее время решается вопрос о задержании четырех участников группы в порядке статьи 208 УПК Украины. Продолжаются мероприятия направленные на установление местонахождения других участников группы и их задержания.

Напомним, днями ранее Киберполиция изъяла сервера компании M.E.Doc, софт которой стал причиной кибератаки, которая началась с Украины, а потом произошла и в 64 других странах. В компании Microsoft подтвердили причастность программного обеспечения M.E.Doc к атаке Petya.A.