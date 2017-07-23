Задержанный на Донбассе россиянин Агеев заявляет, что боец ГРУ Ерофеев был убит по возвращению в РФ

Военнослужащий ГРУ Генштаба ВС РФ Евгений Ерофеев, задержанный на Донбассе в 2015 году и вернувшийся в РФ по процедуре обмена на народного депутата Надежду Савченко в 2016 году, был вскоре убит, утверждает задержанный на Донбассе российский военнослужащий Виктор Агеев.

"А ты слышал, что стало с ГРУшником Ерофеевым, когда он вернулся? Его просто убрали. Убили… Я знаю точно. Об этом все говорят: и там, и здесь, по эту сторону. Все знают, что с ним это сделали. Потому что говорил лишнего", - сказал В.Агеев в интервью корреспонденту российской "Новой газеты", опубликованной в воскресенье.

На вопрос, не считает ли он, что это запугивание, он ответил: "Нет, просто так не стали бы говорить. Я уверен. Хотя уже ни в чем нет уверенности… Я просто хочу, чтобы меня вытащили отсюда".

Как сообщалось, россияне Евгений Ерофеев и Александр Александров были задержаны украинскими военными 16 мая 2015 года в районе г.Счастье Луганской области при попытке захватить стратегический мост после столкновения с украинскими военнослужащими. В результате боестолкновения погиб один украинский военный, трое получили ранения.

18 апреля 2016 года суд в Киеве приговорил их к 14 годам лишения свободы каждого по обвинению в ведении агрессивной войны и терроризме, однако впоследствии были помилованы в рамках договоренности об обмене заключенными с РФ. 25 мая А.Александров и Е.Ерофеев вернулись в Москву на правительственном самолете РФ, где их встретили родственники.

24 июня 2017 года у с.Желобок Славяносербского района украинские военные обезвредили диверсионно-разведывательную группу террористов. Четырех боевиков задержали, один из них оказался действующий военнослужащий ВС РФ по контракту В.Агеев.

Минобороны РФ заявило, что В.Агеев проходил срочную службу в Вооруженных силах РФ, после которой в мае 2016 года уволился в установленном порядке в запас. Сам В.Агеев подтвердил, что был отправлен на восток Украины после подписания контракта на службу в Вооруженных силах РФ: "Я военнослужащий. Часть 65246 (расположена в городе Новочеркасск, это полк связи и учебный центр Воздушно-космических сил России)".

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак подчеркнул, что действия задержанного на Донбассе В.Агеева квалифицируются как терроризм.

По информации СМИ, мать задержанного российского военнослужащего Светлана Агеева прибыла в Украину для встречи с сыном.