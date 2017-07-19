Задержанный за пьяную стрельбу в Киеве военнослужащий был уволен еще весной - Минобороны

Задержанный за пьяную стрельбу в Киеве бывший сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Александр Конотопенко был уволен с военной службы весной 2017 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР Минобороны.

"Задержанный в Киеве работниками правоохранительных органов гражданин Конотопенко О.В. проходил службу в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Весной 2017 года он был уволен с военной службы", - сказано в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что сейчас продолжается расследование относительно наличия у этого гражданина удостоверения сотрудника ГУР МО Украины.

"Предварительные версии - халатность должностных лиц относительно изъятия удостоверения во время увольнения или подделка", - указано в сообщении.

Напомним, в столице пьяный военнослужащий устроил стрельбу из пистолета во дворе жилого дома на Оболони.