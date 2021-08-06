Загибель білоруса Шишова: Справа може виявитися політизованою - Венедіктова

Генпрокурорка Ірина Венедіктова запевнила, що справа про смерть глави "Білоруського дому в Україні" Віталія Шишова перебуває під її контролем. Про це вона заявила журналістам 6 серпня, пише "Інтерфакс-Україна".

"Ми заслуховуємо справу щодня. Чому не з'являється інформація? Тому що ще занадто рано говорити про це", - сказала генпрокурорка.

Вона підкреслила, що не допустить втягнення України у геополітичні аспекти справи протягом розслідування.

"Ця справа може бути політизованою. Я намагаюся якнайменше втягуватися навіть у можливості геополітики", - сказала Венедіктова.

Голова "Білоруського дому в Україні" Шишов зник 2 серпня. Він вийшов з дому вранці на щоденну пробіжку і не повернувся.

Наступного дня Шишова знайшли повішеним в київському парку. Правоохоронці розглядають дві основні версії смерті Шишова - самогубство або умисне вбивство під виглядом суїциду.

Голова Нацполіціі України Ігор Клименко підкреслював, що Шишов не звертався до поліції з приводу стеження, про яке після його загибелі заявили у БДУ. Друг і колега загиблого Юрій Шчучко пояснював, що Шишов підтримував зв'язок із СБУ і тому не бачив сенсу заявляти до поліції.