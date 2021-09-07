Загибель мера Кривого Рогу Павлова: поліція назвала основну версію

Основна версія смерті міськголови Кривого Рогу Костянтина Павлова - самогубство з мотивами, які можуть бути пов'язані з особистим життям та перебуванням на посаді мера. Не виключена версія доведення до самогубства з тих же самих мотивів. Про це під час брифінгу повідомив начальник слідчого управління поліції Дніпропетровської області Олег Сліпчук.

"Виїздом на місце встановлено, що труп Павлова був на порозі будинку, поруч з ним була мисливська рушниця "Форт-202", також біля тіла була одна стріляна гільза і мобільний телефон. Розташування тіла, зброї, стріляної гільзи та локалізація тіла вказувала на те, що постріл було здійснено з близької відстані. Безпосередньо під час огляду було внесено до реєстру відомості за кваліфікацією статті 115 ч. 1 з додатковою позначкою умисне вбивство", - говорить начальник слідчого управління поліції Дніпропетровської області Олег Сліпчук.

"Ми анонсували три основні версії загибелі Костянтина Павлова, однією з них було умисне вбивство, друга - необережне поводження зі зброєю, третя - самогубство. На місці події виявили чотири камери спостереження. Одна з них в середині будівлі, в холі будинку. За результатами огляду відео співробітники поліції, слідчими було встановлено, що Павлов тривалий час знаходився в будинку самостійно, а саме в ніч перед трагедією. Будь-яких сторонніх осіб, будь-якої інформації, яка свідчила про перебування сторонніх осіб при перегляді камер відеоспостереження не встановлено", - повідомляє Олег Сліпчук.

Після огляду серверу з відео, слідство прийшло до висновку, що о 6:45 ранку відбувся фатальний вистріл, через який Костянтин Павлов помер. Слідчий експеримент відтворив обставини події, можливу траєкторію пострілу, згідно з якою смерть наступила в результаті одного пострілу з близької відстані.

"У кримінальному провадженні було допитано понад 180 осіб, це особи з-поміж знайомих, близьких, родичі, колег по роботі та осіб у яких могла бути інформація про можливі мотиви скоєння самогубства", - говорить заступник начальника управління Національної Поліції Микола Батюк.

"Після виявлення трупа, по речовим доказам, мисливській рушниці, його одягу, та змивах з рук, обличчя на місці, були призначені судово-медичні експертизи. На сьогодні вже завершено судово-медичну експертизу по трупу Павлова, відповідно до якого можемо стверджувати, що смерть наступила внаслідок наскрізного вогнепального поранення грудної клітини з пошкодженням серця, лівої легені та ребер. Вказані тілесні ушкодження заподіяні внаслідок одного пострілу з вогнепальної зброї, яка була споряджена оболонковою кулею діаметром 7,5 міліметрів", - говорить заступник начальника управління Національної Поліції Микола Батюк.

Слідство встановило, що в крові Павлова жодних спиртів та наркотичних речовин виявлено не було. Для встановлення мотивів, у суді правоохоронці отримали ухвали на понад 50 абонентських номерів, які становлять інтерес для слідства, 30 моніторингів за місцями проживання і роботи Павлова напередодні скоєння смерті.

"Переписка ще не встановлена, призначено дослідження, і в найкоротший час, як спеціалісти розберуться з гаджетами ми надамо цю інформацію. Стосовно повідомлень, щодо коптера, ми розглядаємо будь-які версії, щодо коптера, щодо переживання стосовно якихось зустрічей, є також люди, які пояснили як він себе поводив за добу до події. Ці всі покази, зокрема дружини, сина, вони аналізуються. Таємниця слідства присутня, але результат всіх доказів можна буде сказати після того, як вони всі будуть акумульовані", - говорить начальник слідчого управління поліції Дніпропетровської області Олег Сліпчук.

Щодо махінацій у міськраді:

"Ніхто не приховує цей факт. Відповідно, до місця роботи Павлова, у міськраді, проводиться аудит. Результати будуть цього місяця. Він ініційований не поліцією. Можливо, однією з версій може розглядатися службова діяльність", - говорить начальник слідчого управління поліції Дніпропетровської області Олег Сліпчук.

За результатами отриманих даних слідство спростовує версію скоєння умисного вбивства Павлова та інсценування самогубства.

Що відомо

15 серпня у селі Вільне під Кривим Рогом міського голову Кривого Рогу Костянтина Павлова знайшли мертвим.

На сайті обласної поліції йдеться, що відкрито кримінальне провадження за статтею 115 — умисне вбивство.

На загибель Павлова відреагував Президент України Володимир Зеленський. У своєму дописі він зазначив, що триматиме справу під особистим контролем.

З Павловим попрощалися 19 серпня, його поховали на Центральному кладовищі Кривого Рогу.

Відповідно до законодавства, в.о. міського голови стає секретар міськради. Він також має подати до Верховної Ради подання щодо призначення виборів нового міського голови.

На момент загибелі Павлова секретарем був представник партії "Слуга народу" Олександр Котляр.

На сесії міськради 25 серпня Котляр подав у відставку з посади секретаря, заявивши, що "ніколи у своєму житті не тримався за будь-які посади, не робив вчинки, за які потім буде соромно".

25 серпня колишнього міського голову міста Юрія Вілкула обрали секретарем, він став виконувачем обов'язків міського голови.

Юрій Вілкул очолював Кривий Ріг впродовж 2010-2020 років. На виборах міського голови Кривого Рогу в другому турі він зняв свою кандидатуру через стан здоров`я, підтримавши Костянтина Павлова.

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що, за попередніми даними, смерть міського голови Кривого Рогу Костянтина Павлова сталася через самогубство. Про це він сказав в ексклюзивному інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

"Попередньо ми можемо говорити про самогубство. Фактори, які стали мотивом цього самогубства, має озвучити слідство. Але є зовнішні фактори, які вже встановлені: проводився ряд масштабних перевірок, аудит бюджету міста і були виявлені серйозні зловживання", – розповів Денис Монастирський.

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