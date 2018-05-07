Захват украинского рыболовецкого судна ФСБ осуществило с применением оружия и угроз, - прокуратура Крыма

По факту незаконного лишения свободы членов экипажа рыболовного судна "ЯМК - 0041", которое ФСБ задержало 4 мая вблизи берегов Крыма, открыто уголовное производство, сообщает "Зеркало недели".

Сообщается, что захват морского судна осуществили представители незаконно созданных органов на временно оккупированной территории полуострова Крым по предварительному сговору с применением оружия и угрозой применения насилия к команде.

Предварительная правовая квалификация уголовных преступлений ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 278 (угон или захват железнодорожного подвижного состава, воздушного, морского или речного) Уголовного Кодекса Украины.

Досудебное расследование проводит следственный отдел Главного управления Национальной полиции в Автономной Республике Крым и г. Севастополе, которое временно находится в Киеве.

Напомним, 4 мая Федеральная служба безопасности России задержала в акватории Черного моря украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041" (порт приписки - Очаков), из-за якобы незаконный вылов камбалы.

Отмечается, что экипаж из пяти украинцев доставили на территорию оккупированного Крыма "для проведения процессуальных действий".