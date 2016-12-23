Захватившие ливийский самолет террористы отпустили заложников

В пятницу, 23 декабря, злоумышленники, которые захватили самолет A320 ливийской авиалинии Afriqiyah Airways, приземлившегося на Мальте, отпустили всех заложников. Об этом пишет пишет 24tv.ua со ссылкой на Times of Malta.

Согласно полученным данным, самолет, который следовал из Сабха в Триполи, совершил посадку в аэропорту Мальты. Эту информацию подтвердил мальтийский премьер-министр Джозеф Мускат.

Как говорится в сообщении, обнародованному в его Twitter-аккаунте, в аэропорту находятся Службы безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Помимо этого стало известно о готовности захватчиков сдать правоохранителям оружие.

Издание сообщает, что заложники начали покидать самолет. На борту находилось два угонщика.

Известно также, что ранее закрытый аэропорт Мальты возобновил работу.

Как сообщал MIGnews.com.uа, авиалайнер A320 ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways, который выполнял перелет по внутреннему маршруту из ливийского города Себа в Триполи и приземлился в аэропорту Мальты, был захвачен угонщиком, сообщает Meduza со ссылкой на The Times of Malta.

Угонщик, являющийся сторонником Муаммара Каддафи, объявил, что отпуст всех находящихся на борту, если будут выполнены все его требования.