Запись разговора диспетчера и пилота, который видел ракету, уничтожившую самолет МАУ

Пилот другого самолета видел ракету, которая сбила самолет украинской компании МАУ в Иране.

Об этом свидетельствуют записи разговора диспетчера аэропорта Тегерана, сообщает ТСН.

На них диспетчер говорит с пилотом иранской авиакомпании Aseman Airlines, самолет которой садился, когда "Боинг" МАУ взлетал.

Сначала пилот говорит, что видел вспышку, как от ракеты. Затем он уже уверенно говорит: "это точно свет от ракеты". Через некоторое время он заявил: "Мы видели взрыв, вспышка от взрыва, не понимаем, что это".

В это время диспетчер аэропорта пытался связаться с экипажем украинского самолета, но тот не отвечал.

Приводим полную расшифровку разговора:

"Air Ukraine International (Tower-Pilot3768)

Хронометраж записи 05:12

Диспетчер: - Доброе утро, "Украинские Международные Авиалинии" 752 (не четко), определено, ваша высота вылета 260, двигайтесь на 6000 футов, повернуть направо.

Диспетчер: - После 6000 футов направление на Парок.

Пилот EP3768: - Заходим на посадку с севера, 3768.

Диспетчер: - Доброе утро, 3768.

Диспетчер: - "Асеман" 3768 (не четко), определить 3343 слева, уровень 110.

Пилот EP3768: - Борт 3768, на связи.

Пилот EP3768: - Заходим на посадку с севера, 3768.

Пилот EP3768: - Нет, сэр?

Пилот EP3768: - Зона 320, для пролета активная?

Диспетчер: - GPS (неразборчиво).

Пилот EP3768: - По маршруту вспышки, как от ракеты. Что-то такое там должно быть?

Диспетчер: - Зона 320? На расстоянии скольких миль? Где?

Пилот EP3768: - Точно не могу сказать. Но, я думаю, это у (аэродрома) Пайам, (город) Карадж.

Диспетчер: - Сколько миль? Где?

Пилот EP3768: - Я сейчас вижу свет, как она летит оттуда.

Диспетчер: - Ничего об этом нас не информировали.

Диспетчер: - Как выглядит? На что похож этот свет?

Пилот EP3768: - Это точно свет от ракеты.

Диспетчер: - Она же не в сторону города (Тегеран) летит, нет?

Пилот EP3768: - Возможно... А, нет, нет, со стороны города взлетела.

Диспетчер: - Нам ничего не сообщили, но продолжайте наблюдать.

Пилот EP3768: - Хорошо. Становлюсь на курс посадки.

Диспетчер: - "Украинские Международные Авиалинии" 752, прием.

Диспетчер: - "Украинские Международные Авиалинии" 752, прием!

Диспетчер: - "Украинские Международные Авиалинии" 752, как слышно?!

(запрос повторяется несколько раз с 02:27 до 04:25, без ответа)

Диспетчер: - "Асеман" 3768, 9000 (не четко), курс на посадку.

Диспетчер: - "Асеман" 3768, все, больше вы ничего там вверху не видите?

Пилот EP3768: - Господин инженер, мы видели взрыв, вспышка от взрыва, не понимаем, что это.

Диспетчер: - Мы точно не знаем...

Пилот EP3768: - На нашем курсе все нормально?

Диспетчер: - Да, я не думаю, что для вас будут какие-то проблемы.

Пилот EP3768: - Дай Бог!"

Президент Владимир Зеленский в комментарии ТСН сообщил, что слышал эту запись. Он рассказал, что сначала украинским экспертам не предоставляли доступа к диспетчерской аэропорта Тегерана.

Президент подчеркнул - это подтверждает, что иранская сторона сразу знала, что самолет сбила ракета. Он добавил, что эта запись будет одно из самых важных доказательств вины Ирана.

Напомним, Зеленский также рассказал, что президент Ирана предлагал семьям погибших украинцев компенсацию по 80 тыс. долларов, но Украина отказалась.