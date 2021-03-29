Запоріжжя зійшов з рейок: в УЗ розслідують причину інциденту

У понеділок зійшло з рейок кілька вагонів поїзду Київ - Запоріжжя, в результаті інциденту ніхто не постраждав.

"Укрзалізниця" створила комісію, яка розслідує причини події, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби УЗ.

"Укрзалізниця створила комісію, яка розслідує причини сходу з рейок декількох вагонів поїзда No732 Київ - Запоріжжя. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав", - повідомили у підприємстві.

За інформацією УЗ, з рейок зійшло 6 з 9 вагонів за 50 кілометрів до кінцевої станції - Запоріжжя. Під час інциденту у вагонах поїзда знаходилося 88 пасажирів.

"Наразі Укрзалізниця вирішує питання щодо доправлення зазначених пасажирів до станції призначення. Також опрацьовується питання щодо пошуку резервного складу поїзда для зворотного рейсу", - йдеться в повідомленні пресслужби.