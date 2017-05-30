Застреленный в Киеве мужчина - экс-директор "Укрспирта" - СМИ

Источник агентства "Интерфакс-Украина" в правоохранительных органах заявил, что убитый утром в Дарницком районе Киева мужчина - бывший и.о. директора ГП "Укрспирт" Виктор Панков.

Полиция разыскивает стрелявшего Фото: Патрульна поліція України / Facebook

Личность застреленного утром 30 мая в Киеве мужчины установлена. Об этом сообщили в столичной полиции.

Убитый - киевлянин, 1968 года рождения. Полиция не называет его имени.

Судмедэксперт осмотрел тело погибшего и обнаружил четыре ранения.

"С места происшествия эксперты изъяли гильзу калибра 9 мм. Правоохранители опрашивают свидетелей и очевидцев", - рассказали в полиции.

Источник агентства "Интерфакс-Украина" в правоохранительных органах заявил, что убитый - бывший и.о. директора ГП "Укрспирт" Виктор Панков, который сейчас является советником действующего директора госпредприятия.

Утром 30 мая на улице Михаила Гришко в Дарницком районе Киева неизвестный из автомобиля Audi несколько раз выстрелил в мужчину и поехал в направлении проспекта Петра Григоренко. После этого в столице объявили план "Перехват". В полиции уточнили, что разыскиваемый автомобиль - красного цвета.