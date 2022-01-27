Затримали озброєнного нацгвардійця, який розстріляв п'ять людей у Дніпрі

Солдата-строковика Нацгвардії, який вночі розстріляв п'ять людей, затримали.

Про це повідомляється у соцмережах.

Бійця затримали у місті Підгороднє з його автоматом, але без використання зброї.

Нагадаємо, у Дніпрі в ніч проти 27 січня солдат-строковик Нацгвардії розстріляв співслуживців: п'ять вбитих людей, п'ять поранено. Серед загиблих є жінка - співробітниця заводу "Південмаш".

Усе сталося на закритій території Південного машинобудівного заводу - це режимний об'єкт, де солдати несли службу у лавах Нацгвардії. 20-річний строковик уночі взяв автомат із кімнати, де зберігалася зброя, зайшов до караульного приміщення і відкрив вогонь. На той момент у приміщенні перебували понад два десятки вояків, двоє з них устигли вибігти і викликати правоохоронців.

Стрілець із автоматом утік. Припускають, що він переліз через паркан. Його розшукують. Поліція оголосила план "Сирена". "Введено поліцейську спецоперацію: тривають пошуки військовослужбовця, який влаштував стрілянину у Дніпрі. У Дніпропетровській, Запорізькій та сусідніх областях введена поліцейська спецоперація. На пошуки підозрюваного задіяні всі служби поліції", - йдеться у повідомленні поліції.

forpost.media