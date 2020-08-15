Затримані у Мінську українці вже повернулися додому

Затримані під час протестів у Мінську українці Євген Васильєв та Костянтин Рєуцький вже в Україні.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Твітері.

"Костянтин Рєуцький і Євген Васильєв щойно перетнули кордон. Вони вже в Україні, а отже, вдома. Дякую команді Посольства України в Білорусі, яка успішно вирішила низку питань і забезпечила логістику", - йдеться у повідомленні.

Як передавав Укрінформ, 12 серпня орієнтовно о 17.00 у Мінську були затримані двоє громадян України - Костянтин Рєуцький і Євген Васильєв. МЗС України наголосило, що українське посольство в Білорусі вживає заходів щодо встановлення місця їх перебування та умов утримання.

Україна звернулася до влади Білорусі з вимогою звільнити незаконно затриманих у Мінську українських правозахисників і журналістів Рєуцького та Васильєва.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні підсумки виборів, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

У Білорусі кілька днів тривають виступи громадян, які не згодні з офіційними результатами виборів.

Силовики жорстко розганяли протестуючих, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб До лікарні потрапили не менше ніж 250 осіб, є загиблі.