Затриманий "мінер" мосту метро не мав чітких вимог, у нього був муляж вибухового пристрою - Крищенко

У чоловіка, який погрожував підірвати міст метро у Києві й затриманого правоохоронцями, не було вибухового пристрою, повідомив керівник поліції Києва Андрій Крищенко.

"У нього було незв'язне мовлення, якихось певних вимог не було, тому, коли була можливість, коли його відволікли, спрацював спецпідрозділ, його було затримано", - розповів Крищенко журналістам після затримання.

Він наголосив, що після огляду предмета, яким чоловік погрожував підірвати міст метро, виявилося, що це був муляж із землею.

"Затриманого доставлено до райуправління, викликано медиків, зокрема бригаду психіатричної допомоги", - зазначив начальник главку Києва.

Крищенко повідомив, що наразі відновлено рух транспорту з лівого берега Дніпра на правий, незабаром буде відновлено рух однією із смуг на лівий берег. "Коли група (оперативна група поліції) завершить роботу, буде повністю відновлено рух мостом.

За словами начальника поліції столиці, відкрито кримінальне провадження за статтею про неправдиве повідомлення про мінування, відбуваються слідчі дії.

Говорячи про самого затриманого, Крищенко розповів, що візуально чоловік не був у стані алкогольного сп'яніння. "Він був у збудженому стані... У нього буде відібрано відповідні зразки для перевірки на стан алкогольного або наркотичного сп'яніння", - сказав він.

Затриманий - киянин, раніше його притягували до адміністративної відповідальності. Також, за словами начальника главку, у затриманого чоловіка "якісь проблеми в сімейному плані, з родичами".