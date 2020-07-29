Затримано двох підозрюваних у причетності до вибухів у Києві - прокурор

Правоохоронці затримали двох підозрюваних у причетності до серії вибухів у Києві 17 липня: один із затриманих був раніше судимий за умисне вбивство із застосуванням вибухового пристрою, повідомив прокурор столиці Олег Кіпер.

У середу під час брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання про осіб затриманих у причетності до вибухів, прокурор сказав: "60-го і 61 року народження. Один раніше судимий... за умисне вбивство із застосуванням вибухового пристрою".

Говорячи про мотиви скоєння злочину, Кіпер зазначив, що йдеться про корисливий мотив, оскільки вимагались гроші. "Ми бачимо у цьому фінансовий мотив", - додав він

Як повідомлялося, 17 липня ввечері внаслідок вибуху невідомого предмета в урні біля станції метро "Шулявська" в Києві постраждали четверо осіб, одну людину було госпіталізовано, повідомила пресслужба Нацполіції.

Постраждалого 22-річного студента госпіталізували з місця події з множинними осколковими травмами ніг. Решта троє постраждалих звернулися до лікарів самостійно.

Слідчий відділ Шевченківського управління поліції відкрив кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство)