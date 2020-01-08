Зеленский срочно возвращается из Омана из-за авиакатастрофы МАУ

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил отсутсвие выживших в катастрофе самолета МАУ в Тегеране и срочно прервал поездку в Оман и возвращается в Киев.

Об этом сообщает Telegram-канал Офис президента.

Украинский самолет рейса PS752, который летел в Киев упал в Тегеране спустя две минуты после взлета. По предварительным данным, в Boeing 737 было 160 пассажиров и 7 членов экипажа, никто из которых не выжил.

При этом в Иране обостряется военная ситуация с американцами, не исключено, что катастрофа связана именно с этим. Хотя власти страны говорят, что причина падения - техническая.

Самолет рухнул в районе иранского города Паранда. Он вылетел из аэропорта Хомейни в 4:42 по Киеву, а уже через две минуты пропал с радаров.