Землетрясение в Мексике разбудило вулкан Попокатепетль: произошел выброс дыма.

После сильного землетрясения в Мексике в ночь на среду (по киевскому времени) произошло извержение вулкана Попокатепетль, который расположен неподалеку от Мехико.

Вулкан, расположенный неподалеку от Мехико, выбросил столб дыма, пишет "Интерфакс" со ссылкой на мексиканские СМИ. Ранее Попокатепетль был активен 22 августа, когда выброс дыма поднялся на высоту четырех километров.

Мексиканские сейсмологи в настоящий момент оценивают ситуацию на вулкане "красной тревогой" - одним из высших уровней.

Al momento del Terremoto el Volc'an #Popocat'epetl hizo erupci'on. Eman'o lava y fumarola. Declaran ALERTA ROJA pic.twitter.com/zZT5AMVuoG - Maestro Datos (@MaestroDatos) 19 вересня 2017 р.Напомним, что 19 сентября в Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,1.

В Геологической службе США сообщили, что эпицентр землетрясения находился в 123 километрах к юго-востоку от столицы страны Мехико.

По материалам: Интерфакс

