Землетрясение в Японии: число пострадавших от достигло 140 человек

В результате землетрясений на японском острове Хоккайдо погибли два человека и пострадали по меньшей мере 140. Об этом сообщает телеканал NHK.

Сообщается, что в результате землетрясения возникли оползни, которые разрушили дома в поселке Атцума.

Пропавшими без вести числятся около 40 его жителей.

К спасательным работам привлечены вертолеты.

Отмечается, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ и его правительство создали чрезвычайную группу, которая будет заниматься вопросами спасения и поисками людей. По словам Абэ, на место землетрясения отправят 25 тысяч военнослужащих Сил самообороны Японии.

Ранее сообщалось об одном погибшем в Японии в результате мощного землетрясения на острове Хоккайдо.

Напомним, в Японии произошло 2 землетрясения. Эпицентр первого толчка магнитудой в 6,6 балла залегала на глубине в 31 км и находился в 66 километрах от крупнейшего города на острове - Саппоро, следующие толчки произошли через 13 минут, их магнитуда составила 5,3 балла.