Жертвами селевого потока в Сьерра-Леоне стали уже более тысячи человек

В Сьерра-Леоне жертвами селевого потока и наводнения стали уже более тысячи человек. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что точное число погибших сложно установить, поскольку некоторые тела погребены под слоем грязи, куда не доберется спецтехника.

Директор по гуманитарным вопросам общественной организации ActionAid Ричард Миллер заявил, что пропавшими без вести считались около 1,5 тысяч человек.

14 августа в столице Сьерра-Леоне Фритауне сошел оползень, который разрушил десятки домов.