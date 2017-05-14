Житель Киева задержан за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины

Жителю Киева сообщено о подозрении в законченном покушении на посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ровенской области

"Под процессуальным руководством прокуратуры Ровенской области следственным Управления Службы безопасности Украины в Ровенской области сообщено о подозрении 32-летнему жителю Киева в совершении оконченного покушения на посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (признаки преступления, предусмотренного ч.2 ст. 15, ч. 2 ст. 110 УК Украины)", – говорится в сообщении на сайте ведомства в субботу.

Как установлено, подозреваемый организовал попытку проведения 10 мая 2017г.несанкционированного митинга в Ровно, на котором с привлечением за вознаграждение группы лиц (в т.ч. так называемых "стримеров") пытался совершить действия, направленные на посягательство территориальной целостности и неприкосновенности Украины путем осуществления публичных призывов и распространения материалов с призывами о таких действиях.

Несмотря на прекращение проведения акции правоохранителями совместно с местными активистами, данное событие в тот же день было использовано рядом российских СМИ для формирования у граждан негативного мнения и отношения к Украине, в частности к ее государственным структурам.

У участников акции были изъяты плакаты и листовки под лозунгами "Ровенская Республика", "Янтарь - достояние Ровенской народной республики" и другие.

По инициативе прокуратуры к подозреваемому суд применил меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

В данном уголовном производстве продолжается досудебное расследование с целью выяснения всех обстоятельств тяжкого преступления и направления обвинительного акта в суд.