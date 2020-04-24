Жоден критичний об`єкт у Чорнобильській зоні не постраждав від пожеж

Жоден критичний об`єкт Зони відчуження не постраждав під час пожеж, що тривають з 4 квітня.

Про це під час онлайн брифінгу сказав голова Державного агентства з управління Зоною відчуження Сергій Калашник, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Пожежа наклалася на карантин, який є у всій країні. Ще до пожеж підприємства у Зоні відчуження працювали у режимі карантинних заходів, згідно з розпорядженням уряду. На цей час підприємства, які займаються обслуговуванням критичної інфраструктури, були на умовах вимушеного простою, крім персоналу, який забезпечував чергові функції та функції аварійних бригад. Коли почалися пожежі, люди були у тій мінімальній кількості, яка потрібна для обслуговування критичної інфраструктури", - сказав Калашник.

Він відзначив, що вогонь не наблизився до об'єктів критичної інфаструктури, жоден з них не постраждав.

"Було кілька вимкнень об'єктів електропередач. Але у нас є кілька ліній, які дублюють одна одну, система відпрацювала, споживання електроенергії об'єктами критичної інфраструктури - неконтрольованих дій у цьому плані не відбулося", - додав Калашник.

Директор ДСП "Екоцентр" Сергій Кірєєв зазначив, що інформація щодо потужності радіаційного фону оновлюється щогодини.

"Перевищення встановлених контрольних рівнів не було зафіксовано", - наголосив Кірєєв.

Як повідомляв Укрінформ, у Чорнобильській зоні триває ліквідація пожежі, яка почалася ще 4 квітня. Збитки попередньо оцінюються у десятки мільйонів гривень. Представники ДСНС неодноразово наголошували, що загрози для критично важливих об'єктів Зони відчуження немає.