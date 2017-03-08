ЗМІ: Обурені люди заблокували трасу Київ-Одеса

Обурені люди заблокували трасу М-05 Київ-Одеса. Протестуючі перекрили дорогу в обох напрямках в районі Умані Черкаської області. Як передає "Інтерфакс-Україна", внаслідок цього утворилася пробка.

Співробітники поліції розвертають автомобілі недалеко від місця блокування.

На дорозі стоїть поліцейський патрульний автомобіль, учасників блокади не видно. Деякі автомобілісти, незважаючи на заборону поліції, проїжджають повз патруль.

За словами очевидця подій Василя Алексєєва, люди протестують проти вагового контролю, який пропускає перевантажені фури, пише vch-uman.in.ua.

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