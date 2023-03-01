Апеляція ВАКС призначила Коболеву 229 млн грн залога с обязанностями

Апеляція Вищого антикорупційного суду (ВАКС) призначила екс-голові правління "Нафтогазу" Андрію Коболєву заставу у розмірі 229 млн грн.

Таке рішення ухвалили судді апеляції Валерія Чорна, Олег Павлишин та Андрій Никифоров.

Це означає, що слідчий суддя раніше ухвалив незаконне рішення і його скасували, а підозра від антикорупційних органів Коболєву є обґрунтованою.

Також обрання запобіжного заходу свідчить про наявність ризиків того, що Коболєв може впливати чи перешкоджати розслідуванню. Зокрема його зобов'язали утриматися від спілкування зі свідками у провадженні.

Центр протидії корупції пише, що Коболєва підозрюють у протиправному отриманні премії у значно більшому розмірі, ніж дозволяло законодавство. Лише перша частина премії становила 10 млн дол. замість максимально дозволеної законодавством суми виплат у 37,4 млн грн.

А після звільнення з посади він отримав в банку під гарантії "Нафтогазу" ще 12 млн дол.

Під час розгляду в апеляції судді цікавилися у Коболєва, чим обумовлений такий великий розмір премії, адже інтереси Нафтогазу в арбітражі представляла іноземна юридична компанія, яка за свою роботу окремо отримала кілька десятків мільйонів євро.

Коболєв розповів, що це саме він підписував документи, приймав ключові рішення і давав особисті свідчення в Арбітражі.

Один з адвокатів на засіданні говорив про те, що премія у 10 млн дол. нібито не підлягала розподілу на інших працівників. Хоча Наглядова рада надала Коболєву повноваження розподілити погоджену йому частину премії між співробітниками компанії, проте він цим правом не скористався.

racurs.ua