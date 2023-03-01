Екскерівника аеропорту "Бориспіль" засудили на 5 років

Колишнього керівника "Міжнародного аеропорту "Бориспіль" на Київщині та авіакомпанії МАУ Євгена Дихне засудили до 5 років позбавлення волі через зловживання службовим становищем.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура у Telegram.

Його та начальника служби орендних відносин визнали винними у зловживанні, яке завдало понад 15,7 млн грн збитків.

У САП нагадали, що упродовж 2014-2019 років службовці аеропорту на підставі укладених договорів попередньої оренди передавали приміщення суб'єктам підприємницької діяльності. Проте майно належить Мінінфраструктури, тож право на передачу його в оренду має лише Фонд державного майна України за відповідною конкурсною процедурою.

Колишньому керівнику "Борисполя" суд призначив покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, на строк три роки та зі штрафом у розмірі 8,5 тисяч грн.

Начальнику служби орендних відносин присудили 4 роки ув'язнення з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно- розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, на строк три роки та зі штрафом у розмірі 8,5 тисяч грн.

Вирок суду можна оскаржити протягом 30 днів у Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду.

7 вересня 2020 року НАБУ повідомило про підозру екскерівнику аеропорту "Бориспіль" та начальнику служби орендних відносин. За версією слідства, службові особи "Бориспіля" з 2014 по 2019 рік на підставі укладених договорів попередньої оренди неправомірно передавали приміщення за заниженою вартістю.

У червні Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура направили справу до суду.

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