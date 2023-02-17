Енергосистема України працюватиме з резервом потужності - міністр

У п'ятницю 17 лютого, та у вихідні енергосистема Україна працюватиме з резервом потужності.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Завдяки зменшенню попиту матимемо резерв потужності", - сказав він.

У Одеській області у зв'язку з ремонтами мереж можливі стабілізаційні відключення. Але їхня тривалість вже буде меншою.

У Харківській області ситуація з електропостачанням теж покращилася. За останню добу після відновлювальних ремонтів мереж заживлено ще близько 2 тисяч споживачів.

Зазначимо, київський електротранспорт напередодні, 16 лютого, відновив свою роботу частково, а сьогодні - запрацював вже на повну після майже двох місяців перерви.

Нагадаємо також, що 10 лютого року російські терористи випустили по території України понад сотню ракет. Через той обстріл було зупинено один з енергоблоків Хмельницької АЕС, а Рівненська та Південноукраїнська АЕС знизили виробництво електроенергії.