Group DF Фірташа категорично відкидає усі звинувачення силовиків

Group DF категорично відкидає всі звинувачення, висунуті СБУ та БЕБ проти бізнесів та топменеджерів групи, а також проти її акціонера Дмитра Фірташа. Про це йдеться у офіційній заяві Групи, яка знаходиться у розпорядженні програми "Подробиці".

Заява була оприлюднена у відповідь на оприлюднені силовими органами 15 травня звинувачення на адресу Дмитра Фірташа та топменеджерів Регіональної Газової Компанії.

"Серія обшуків на підприємствах Групи, кримінальні справи, підозри та безпідставні звинувачення, про які повідомили в СБУ, не мають під собою юридичного підґрунтя і є частиною корупційного тиску на бізнес Групи", - йдеться у заяві Групи.

У документі наголошується, що "країна, яка сьогодні бореться за європейські цінності на передовій, не може скотитися в епоху більшовицького воєнного комунізму та займатися незаконною експропріацією бізнесу".

Група заявила про безпідставність та неспроможність висунутих звинувачень, оприлюднених у матеріалах СБУ.

"Адвокати Групи та акціонера відстоюватимуть інтереси бізнесів, персоналу та акціонера в українських та міжнародних судах та доведуть свою правоту".

Нагадаємо, що за період війни бізнеси Group DF зазнали значних втрат, як і багато інших великих бізнесів в Україні. Попри вимушені зупинки, перебої в роботі, втрату активів та фізичні руйнування наших підприємств, Група допомагала та продовжує допомагати державі: за період повномасштабної війни пряма допомога українцям, містам та ЗСУ перевищила 826,4 млн гривень.



