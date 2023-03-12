IBOX BANK відновив роботу всіх терміналів

Мережа терміналів IBOX повідомила про відновлення своєї роботи, яка була призупинена через відкликання банківської ліцензії в банка-партнера АТ "Айбокс Банк". В НБУ звинуватили банк у систематичному порушенні законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Пізніше в його офісах СБУ провела обшуки, слідство триває.

В ТОВ "Мєтапей", яка керує мережею терміналів IBOX, обіцяли знайти нового банка-партнера за 2-3 дні та загалом вклалися в обіцяні терміни. Клієнти можуть поповнювати свої картки Monobank, А-Банк, ПУМБ, ОТП Банк, Sportbank, Unex Bank, рахунки операторів Lifecell, Vodafone та Kyivstar та інші.

"Як і обіцяли - лише за три дні нашій команді вдалось відновити роботу всього парку терміналів, тому вже зараз вони працюють на повну потужність і готові приймати ваші платежі по основним послугам" - йдеться в повідомленні на сторінці IBOX у Facebook.

Проте компанія не повідомляє назву нового банка-партнера та, судячи із коментарів під постом, ще не встигла зарахувати кошти, які зависли під час блокування роботи, всім клієнтам.