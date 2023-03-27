Кількість фальшивих гривень в Україні знизилася більш ніж утричі за 2022 рік

В Україні за 2022 рік спостерігалося значне зниження рівня підробки банкнот гривні, повідомили в Нацбанку України.

У 2022 році на кожен мільйон справжніх банкнот гривні припадало близько 2,2 підроблених, тоді як у 2021 році цей показник становив близько 7,1 банкноти. Це суттєве покращення порівняно з показниками Європейського центрального банку, де відповідний показник майже у шість разів вищий і становить приблизно 13 підроблених банкнот євро.

Найбільш підробленими у 2022 році залишалися банкноти старого зразка, переважно трьох номіналів: 500 грн (39% від загальної кількості вилучених підроблених банкнот та 57% від їхньої загальної суми), 200 грн (45% та 26% відповідно) та 100 грн (8% та 2% відповідно). Інші вилучені підроблені банкноти мали номінали 5, 10, 20, 50 та 1000 грн, їхня частка склала 8%.

За результатами моніторингу 2022 року підробки банкнот гривні нового зразка становлять лише 11% від загальної кількості підробок, вилучених у банківській системі України. Відповідно, на один мільйон справжніх банкнот гривні нового зразка кількість підроблених становила лише 0,2 банкноти.

"Адже банкноти національної валюти нового покоління (номіналами 20, 50, 100, 200, 500 та 1 000 гривень, які Національний банк ввів в обіг у 2015 - 2020 роках) мають посилену систему захисту", - пояснили в НБУ.

Зокрема, для захисту банкнот високих номіналів, які найчастіше намагаються підробити, застосовують інноваційні оптично-змінні елементи захисту, які громадянам легко перевірити, а зловмисникам важко відтворити.

Підробка іноземної валюти Серед вилучених із обігу у 2022 році підроблених банкнот іноземної валюти переважали: долари США (91% від загальної кількості всіх вилучених підроблених банкнот іноземної валюти); євро (8%).

Найчастіше підробляли іноземні банкноти таких номіналів: 50 та 100 доларів США (23% та 76% від загальної кількості вилучених підроблених доларів США відповідно); 50 та 100 євро (26% та 28% від загальної кількості вилучених підроблених євро).

myc.news