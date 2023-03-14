Кабінет Міністрів України затвердив План пріоритетних дій Уряду на 2023 рік.

Кабінет Міністрів України під час засідання 14 березня затвердив План пріоритетних дій Уряду на 2023 рік.

Як відзначив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, цей документ дозволить систематизувати роботу Кабінету Міністрів та центральних органів виконавчої влади цього року, повідомляє Урядовий портал.

"План дій Уряду складається з більш ніж 500 завдань. Це законопроєкти, постанови, програми та проєкти. Це позитивні зміни для громадян та бізнесу. Це нові реформи. Це трансформація України. Вже зараз. Не чекаючи завершення цієї війни. Це все для нашої перемоги. Для відбудови. Для сильної та оновленої України", - підкреслив Денис Шмигаль.

Зокрема, План пріоритетних дій містить такі основні напрямки:

Безпека та оборона

Інтеграція в ЄС та НАТО

Енергетична безпека

Відбудова країни

Макрофінансова стабільність та підтримка бізнесу

Ветеранська політика

Безпечна, доступна та якісна освіта

Продовження децентралізації та регіональний розвиток

Підтримка громадян, які опинились у складних обставинах

Ефективне державне управління

Наука та інновації для розвитку

Здорова нація

Санкційна політика та верховенство права

Захист довкілля

«За всіма пунктами ставимо перед собою амбітні та складні завдання. Кожен міністр буде нести особисту відповідальність за виконання проєктів та реформ, передбачених для його відомства», — наголосив прем’єр-міністр.

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