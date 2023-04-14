Китайська фірма імпортувала мідь з окупованої України на суму не менше 7,4 мільйона доларів

Китайська компанія придбала зливки мідних сплавів на суму не менше 7,4 млн дол. на заводі в окупованому росією регіоні України, щодо якого нині діють західні санкції.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters.

Китай не запроваджував жодних обмежень на торгівлю з росією, але США погрожували внести до чорного списку компанії по всьому світу за порушення західних санкцій та застерегли Пекін від постачання москві товарів, заборонених правилами експорту уряду США.

Митна інформація, отримана від одного постачальника даних про комерційну торгівлю та звірена з двома іншими, дає одні з перших свідчень про торгівлю Китаю з окупованими росією регіонами України з початку повномаштабної війни 24 лютого 2022 року.

Згідно з цими даними, китайська фірма Quzhou Nova закупила щонайменше 3220 т мідного сплаву у зливках на загальну суму 7,4 млн дол. у Дебальцевського заводу металургійного машинобудування в період з 8 жовтня 2022 року по 24 березня 2023 року.

Завод розташований у Донецькій області на сході України, неподалік кордону з Луганською областю. І Донецька, і Луганська області були з-поміж чотирьох українських областей, які президент рф володимир путін оголосив у вересні минулого року "частиною росії".

Quzhou Nova, компанія, що базується у місті Цюйчжоу у східній провінції Чжецзян, повідомила Reuters, що вона не має імпортних та експортних операцій, пов'язаних з торгівлею мідними сплавами у зливках.

Коли агенція Reuters показала деталі експорту в митному документі Quzhou Nova, компанія 23 березня заявила, що їй "важко зрозуміти документ, оскільки цей документ не має печатки та підпису", і запропонувала зв'язатися з митницею щодо цього питання.

Як повідомлялося, Китай відмовився критикувати вторгнення росії в Україну та звинуватив США і НАТО у провокаціях проти москви. Під час візиту до Пекіна у 2022 році президент росії путін та китайський лідер Сі Цзіньпін оприлюднили спільну заяву, в якій проголосили "безмежні" відносини між двома країнами.