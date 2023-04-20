Країни-сусіди хочуть розширити список забороненої української агропродукції

Єврокомісія пропонує запровадити заборону на ввезення з України до п'яти країн ЄС чотирьох видів сільськогосподарських культур, водночас Польща прагне внести до переліку ще й молоко, курятину, яйця і мед.

Про це на пресконференції заявив міністр сільського господарства і розвитку села РП Роберт Телус, передає кореспондент Укрінформу.

За словами польського міністра, пропозиція ЄС полягає у блокуванні ввезення до країн, що межують з Україною, кукурудзи, пшениці, ріпаку і соняшнику. Водночас перелік української агропродукції, які Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія і Болгарія пропонують не впускати до ЄС, ширший.

"Ми до нього пропонуємо також (внести) молоко, курятину, яйця і мед", - підкреслив Телус.

Він зазначив, що зараз між країнами відбуваються узгодження, переговори з Єврокомісією поновляться наступного тижня.

Міністр також повідомив, що транзит українського збіжжя через територію Польщі, який має поновитися від півночі 21 квітня, конвоюватимуть працівники Митної служби РП. Вони супроводжуватимуть по кілька вантажівок із збіжжям в одному конвої - поодинці автомобілі не їздитимуть.

Польща, Угорщина, Словаччина та Болгарія ввели тимчасову заборону на імпорт зерна та інших видів сільськогосподарської продукції з України. Польща також призупинила транзит продукції українського АПК через свою територію, але планує поновити його з 21 квітня.

Румунія поки що не вводила обмежень на імпорт і транзит української агропродукції, але посилила контроль та перевірки сільськогосподарських товарів, що ввозяться на її територію.

Єврокомісія запропонувала пакет допомоги для фермерів з країн, що межують з Україною, який включає фінансову допомогу та інші заходи. Допомога буде надана за умови, якщо будуть зняті обмеження на ввезення української агропродукції.

Тривають консультації за участю Єврокомісії та представників Болгарії, Угорщини, Польщі, Словаччини, Румунії та України.