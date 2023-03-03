Міноборони, ймовірно, купляло фляги для військових за вдесятеро завищеною ціною - ЗМІ

Міністерство оборони України могло здійснювати корупційні закупівлі не лише продовольства для військових, а й польових фляг. Оборонне відомство, ймовірно, придбало їх за вдесятеро вищими від ринкових цінами, йдеться в розслідуванні "Главкома".

За даними видання, оборонне відомство 23 березня минулого року напряму уклало контракт з київським ТОВ "Пролог Сервіс", не провівши жодних тендерів, на поставки пластикових індивідуальних армійських фляг ємністю один літр. Рух вантажу через Закарпатську митницю проаналізував п'ятий оперативний відділ теруправління Державного бюро розслідувань у Львові

Як пише "Главком", за комерційним рахунком від 3 липня 2022 року, столична компанія замовила для українських військ 30150 фляг із написами "06.2020. Власність ЗСУ. Не для продажу" на 238,1 тисячі доларів. Тобто, вартість одиниці склала $7,9.

Також у липні на митницю зайшли 23 тисячі чохлів для фляг на $203,9 тисячі. Відправником вантажу була компанія з бельгійською реєстрацією Liege Cargo Agency Selys.

За даними слідства, "Пролог Сервіс" загалом замовило 100 тисяч фляг. Їхня реальна ціна, як пишуть журналісти, набагато нижча від вказаної в митній документації - не $7,9, а $0,59. Саме такі цифри стали відомі правоохоронцям.

"Таким чином, отримані попередні дані дозволяють висунути припущення щодо можливих корупційних проявів з боку представників ТОВ "Пролог Сервіс" та зацікавлених посадових осіб Міноборони, які здійснюють державні закупівлі, відповідно до контракту 286/3/22/48 від 23.03.2022 року. Йдеться про можливе завищення вартості імпортованої продукції, використовуючи при цьому іноземні компанії-"прокладки" з метою зміни та підготовки фіктивного пакету документів, який відбувається на території Нідерландів щодо вартості", - йдеться в матеріалах перевірки, отриманих "Главкомом".

Правоохоронні органи припускають, що держава могла зазнати щонайменше 700 тисяч доларів втрат внаслідок цієї оборудки.

У самому Міноборони розповіли, що придбали армійські фляги у зазначеного ТОВ по 318 грн за штуку. При цьому там додали, що після сплати всіх податків заробіток постачальника склав 15,34 грн на одиниці товару.

У оборонну відомстві також зазначили, що замовили експертизу складу закуплених фляг у Центральному управлінні контролю якості. Замовник хоче переконатися, що фляги виготовлені з термопластичного поліестеру, оскільки на них є маркування Tritan. Експерти ще не дали висновків.

"Варто зауважити, що проведена департаментом внутрішнього аудиту Міністерства оборони перевірка, без наявної експертизи щодо відповідності матеріалу зазначеному у маркуванні, а саме - Tritan, та без проведення моніторингу цін, не може підтвердити або спростувати наявність значного відхилення цін від ринкових, оскільки саме технічні характеристики та матеріал, з якого виготовлені фляги, є одним із ключових факторів при ціноутворенні", - пояснили в Міністерстві оборони.

Водночас, "Главком" з'ясував, що столичне "Пролог Сервіс" також фігурує в кримінальному провадженні Національного антикорупційного бюро України. Там триває досудове розслідування щодо можливого зловживання службовим становищем співробітниками МОУ за попередньою змовою з представниками згаданої компанії.

За даними видання, йдеться про затвердження кількох договорів щодо закупівлі речей - індивідуальних фляг, казанків і чохлів до них - для військових ЗСУ за спрощеною процедурою без використання електронної системи закупівель. Вилучені дві армійські фляги, за які в апеляційному суді боровся адвокат "Пролог Сервіс", були предметом договорів постачання.