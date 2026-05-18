"Національний кешбек" можна витрати до 30 червня, інакше - повернуть до бюджету

Українці до 30 червня мають витратити гроші, накопичені на картках "Національного кешбеку". Інакше вони повернуться до державного бюджету.

Про це нагадали у Мінекономіки.

Там зазначили, що невикористані станом на кінець дня 30 червня кошти повернуться до державного бюджету. Водночас "Національний кешбек" продовжить працювати без змін. Гроші за покупки українських товарів нараховуватимуть як зазвичай та виплачуватимуть у звичному форматі - після 20 числа наступного місяця за попередній.

Так, кешбек за квітень українці отримають наприкінці травня - їх також потрібно використати. Виплата за покупки, які ви робили у травні, відбудеться у липні. Надалі гроші нараховуватимуть за звичним графіком.

Раніше уряд продовжив дію програми "Національний кешбек" до 30 квітня 2028 року.

Програма продовжує діяти у звичному режимі, тож отриманий кешбек можна використати на: оплату комунальних послуг; придбання ліків і медичних товарів українського виробництва; купівлю харчів українського виробництва; книжки та іншу друковану продукцію; благодійність, зокрема підтримку ЗСУ.

Щоб долучитися до програми "Національний кешбек", потрібно зробити чотири кроки: відкрити картку для виплат у банку-партнері; визначити картки для оплати покупок і надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції; у застосунку "Дія" обрати картку для виплат "Національний кешбек". Оплачувати покупки підключеною до програми карткою.

Кешбек нараховують лише за безготівкову оплату. Кошти не оподатковуються, не враховуються при призначенні субсидій і пільг, а ще їх не можна зняти готівкою або переказати іншій людині.