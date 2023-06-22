ЄС надав Україні ще 1,5 мільярда євро макрофінансової допомоги

Європейський Союз виділив Україні ще один транш у розмірі 1,5 мільярда євро в межах програми макрофінансової допомоги на 18 мільярдів євро.

Про це повідомила Президентка Євросоюзу Урсула фон дер Ляєн у Twitter.

"Сьогодні ми виплачуємо ще EUR 1,5 мільярда для України макрофінансової допомоги. Ми допомагаємо зберегти послуги та інфраструктуру України на плаву в її сміливій боротьбі за свободу. Буде більше. Ми запропонували постійну фінансову підтримку до 2027 року. Ми працюємо на довгострокову перспективу", - йдеться у її дописі.

Раніше Урсула фон дер Ляєн повідомляла, що ЄС щомісяці виділятиме фінансовий пакет у розмірі до 1,5 млрд євро, або ж до 18 млрд євро у річному вимірі, що значною мірою сприятиме покриттю потреб України у фінансуванні на 2023 рік.



АрміяInform