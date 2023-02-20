ЄС виділив понад EUR17 мільйонів на проєкт підтримки України у сфері діджитал

Європейський Союз запускає проєкт "Цифрова трансформація для України" (DT4UA), в межах якого виділяє 17,4 млн євро.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу Міністерства цифрової трансформації.

"Незважаючи на повномасштабну війну росії, Україна демонструє один із найдинамічніших процесів цифрової трансформації в усьому світі. Наш обов'язок - допомогти забезпечити безперервний розвиток цифрових послуг в Україні. Ці послуги, необхідні під час війни, залишаються актуальними і в процесі відновлення. Саме тому Європейський Союз підтримує Україну в покращенні надання цифрових послуг та електронному урядуванні", - зазначив посол Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас.

У межах проєкту кошти спрямують на чотири ключові напрями: розвиток цифрових послуг та застосунку "Дія"; вдосконалення обміну даними між реєстрами та держустановами; розвиток інфраструктури електронної ідентифікації відповідно до регламенту eIDAS та системи електронного управління, що дозволить прозоро розглядати кримінальні справи.

Команда Мінцифри впроваджуватиме проєкт разом з європейськими партнерами з Естонської академії електронного управління, яка вже 12 років співпрацює з українським держсектором. Зараз академія впроваджує в Україні чотири проєкти із загальним бюджетом 41 мільйон євро.

Як повідомлялось, Європейський Союз підтримує цифрову трансформацію України з 2016 року із загальним бюджетом понад 51 мільйон євро.