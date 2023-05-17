Спільне підприємство "Укроборонпрому" і німецький Rheinmetall запрацює в Україні в липні

Державний концерн "Укроборонпром" уклав угоду про стратегічне партнерство з одним зі світових лідерів оборонної галузі – німецьким збройовим концерном Rheinmetall, яка передбачає створення спільного підприємства.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", повідомила пресслужба "Укроборонпрому" в середу.

Згідно з угодою, "Укроборонпром" і Rheinmetall почнуть співпрацю з технічного обслуговування й ремонту броньованої техніки, переданої Україні.

"Надалі партнери мають намір спільно виробляти продукцію Rheinmetall в Україні, а також спільно розробляти перспективні зразки озброєння й військової техніки на базі новоствореного спільного підприємства за участі українських та німецьких фахівців", – йдеться в повідомленні.

У Rheinmetall заявили про плани виробляти для України до 600-700 тисяч снарядів на рік

Початок роботи спільного підприємства заплановано на середину липня 2023 року, уточнює "Укроборонпром".

Гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер раніше повідомляв, що у спільному підприємстві 51% акцій та управління належить німецькій стороні.

Німецька компанія очікує підписання контрактів на створення ще двох спільних підприємств – із виробництва боєприпасів та протиповітряної оборони.

Rheinmetall – найбільший німецький концерн з виробництва озброєнь. За власними даними, компанія входить до трійки найбільших виробників військової техніки та боєприпасів у західному світі. Наразі біржова вартість Rheinmetall становить понад десять мільярдів євро.