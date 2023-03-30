США перерахували до бюджету України грант на 1,25 млрд доларів

До державного бюджету України від Сполучених Штатів надійшли грантові кошти у розмірі 1,25 млрд доларів, які в основному підуть на соціальні виплати.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

У відомстві зазначили, що грантове фінансування спрямують на часткове відшкодування видатків Держбюджету, зокрема на пенсійні виплати, підтримку окремих програм державної соціальної допомоги (допомоги для ВПО), забезпечення оплати праці працівників державних органів, співробітників ДСНС та працівників ЗВО.

США надали ці кошти через Цільовий фонд Світового банку в рамках четвертого додаткового фінансування для проекту Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні (PEACE).

Від початку повномасштабного вторгнення РФ, Україна отримала від США у формі грантів вже 15,5 млрд доларів.