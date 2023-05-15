У керівників фірм Фірташа проходять обшуки, йому оголосили про підозру

СБУ та БЕБ проводять обшуки у керівників фірм олігарха, оголосивши про підозру йому та ще вісьмом топ-менеджерам його підприємств

Кошти з шахрайської схеми відмивання газу йшли на рахунки Фірташа.

Проросійський олігарх та бізнесмен Дмитро Фірташ отримав підозру від Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки. Наразі у компаніях Фірташа проходять обшуки, підтвердило інформацію "Української Правди" у прес-службі БЕБ у понеділок, 15 травня.

Підозру вручили Дмитру Фірташу та вісьмом його пособникам, топ-менеджерам компаній олігарха. З ранку 15 травня тривають обшуки у керівників компаній Фірташа, зокрема "РГК" та "Йє енергія". Також правоохоронці обшукують облгази, які належать Дмитру Фірташу.

"Правоохоронці викрили схему, за якою підконтрольні Фірташу структури купували паливо у його ж компанії, але насправді отримували 30% від обсягів. Штучний дефіцит покривався коштом державного газу, а гроші осідали у кишенях Фірташа. За попередніми даними, за сім років така схема завдала збитків бюджету країни на 18 млрд гривень", - підтвердили у прес-службі БЕБ.

За якою саме статтею Дмитру Фірташу та його топ-менеджерам оголосили підозри, у прес-службі не уточнили. Тривають обшуки.

Нагадаємо, 17 березня правоохоронці провели масові обшуки в регіональних газових компаніях, які належать Дмитру Фірташу. Йдеться про 16 офісів "Регіональної газової компанії", які підозрюють на розкраданні державного блакитного палива на 3.5 млрд грн.Обшуки провели в Києві, Львові, Рівному, Вінниці, Харкові, Закарпатті, Івано-Франківську та інших офісах "Регіональної газової компанії".

За матеріалами Zaxid.net