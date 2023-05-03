Україна на рік продовжила "економічний безвіз" з Євросоюзом

Україна домовилася з Євросоюзом про продовження ще на рік "економічного безвізу", що полегшує експорт з країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля у Telegram.

"Україна та ЄС досягли домовленостей про продовження "економічного безвізу" ще на рік", - написав глава Кабміну.

За його словами, це дозволить українському бізнесу продавати свої товари до Євросоюзу без будь-яких квот, мит або тарифів. Це важливо для відновлення нашої економіки, наголосив Шмигаль.

Раніше стало відомо, що 16 березня Україна та Європейський союз на рік продовжили дію угоди про вантажні перевезення автомобільним транспортом.

Єврорада підтримала приєднання України до зони вільного роумінгу ЄС.



