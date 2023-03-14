Усі податки підуть на нову зброю та забезпечення армії - Шмигаль

У затвердженому Кабінетом Міністрів плані дій уряду на цей рік першим пунктом є безпека і оборона, всі податки спрямовуватимуться на нову зброю та покращення забезпечення армії.

На цьому наголосив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу на засіданні уряду, відеозапис якого опубліковано у Телеграмі, передає Укрінформ.

"Перший ключовий пункт - безпека та оборона. Усі податки, які платять громадяни та бізнес, підуть саме на оборону та безпеку, підуть на нову зброю, нову техніку та краще забезпечення для української армії", - сказав глава уряду.

Він зауважив, що серед ключових завдань у цій сфері передбачений розвиток оборонно-промислового комплексу - нові виробництва боєприпасів, ракетні програми, забезпечення армії дронами, в тому числі виробництва українських компаній.

Крім того, йдеться про співробітництво з партнерами для спільного виробництва нових озброєнь, залучення приватного сектора до розвитку оборонно-промислового комплексу, розмінування деокупованих територій, реалізація Формули миру Президента Володимира Зеленського.

Важливим пунктом плану дій уряду Шмигаль назвав подальшу інтеграцію в ЄС та НАТО.

"Україна виконує 7 рекомендацій Європейської комісії, які ми отримали минулого року. Тепер запускаємо селф-скринінг нашого законодавства на його відповідність європейському. Ставимо собі за мету вже цього року розпочати переговори про членство. Плануємо оновити План заходів для виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС", - сказав Прем'єр-міністр.

За його словами, Україна й далі інтегруватиметься у внутрішній ринок ЄС.

"Плануємо продовжити транспортний та економічний безвізи. Хочемо отримати роумінговий безвіз та розпочати процес приєднання до Єдиної зони платежів у євро (SEPA). Створюємо Офіс програми "Горизонт Європа" в Україні. Будемо розвивати транс'європейську транспортну мережу (TEN-T) всередині України. Будуємо спільні пункти пропуску на кордоні та інтегруємо нашу митницю", - зазначив глава уряду.

У питанні НАТО, за його словами, головним пунктом є подальше впровадження стандартів Альянсу, зокрема формування Програми робіт із військової стандартизації на 2024-2026 роки, поглиблення політичної співпраці з Альянсом для перемоги України та подальшої безпеки.

Прем'єр-міністр наголосив, що росія має заплатити за всі свої злочини проти України, і влада буде працювати над створенням міжнародного трибуналу. Зокрема, готується міжнародний договір для конфіскації російських активів на Заході, триває робота над підвищенням ефективності санкційної політики.

Шмигаль також зазначив, що ветеранська політика уряду буде спрямована на формування ефективної системи переходу від військової служби до цивільного життя. Зокрема, йдеться про трирівневу систему психологічної допомоги, зручні сервіси в межах проєкту "е-Ветеран", нові принципи роботи військово- лікарських комісій.

У сфері освіти, науки та інновацій уряд працюватиме над забезпеченням закладів освіти якісними укриттями. Триває реформа "Нової української школи", розширюються напрями грантової підтримки від Національного фонду досліджень.

Глава уряду наголосив, що Кабмін продовжуватиме децентралізацію та розширюватиме допомогу громадам. Зокрема, буде затверджено план відновлення та розвитку регіонів, а також нову Стратегію регіонального розвитку до 2027 року.

Для ефективного державного управління уряд впроваджуватиме цифровізацію, ефективне управління державним майном, дебюрократизацію. Також продовжать впровадження нових цифрових послуг для громадян та бізнесу. Йдеться про цифровізацію в надрокористуванні, управлінні відходами, лісовому господарстві.

Триватиме й медична реформа, зазначив глава уряду. За його словами, програма "Доступні ліки" розширюватиметься, запроваджуватимуть також нові підходи до роботи медико-соціальної експертизи.

У сфері захисту довкілля уряд планує визначити основні принципи кліматичної політики. Йдеться також про екологічну ініціатива "Масштабне заліснення України", врегулювання відносин у сфері управління відходами, інші природоохоронні заходи.

Кабінет Міністрів затвердив план пріоритетних дій уряду на 2023 рік, який налічує понад 500 завдань.