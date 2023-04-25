Влада напрацьовує нову економічну стратегію України - Зеленський

Влада України активно працює над новою економічною стратегією розвитку нашої держави.

Як передає Укрінформ із посиланням на Телеграм-канал Володимира Зеленського, про це йшлося на нараді в Офісі Президента.

"Активно працюємо над новою економічною стратегією України. Цей рік - рік початку нашого економічного зростання. Ми крок за кроком відбудовуємо інфраструктуру, але важливо вже зараз починати думати і над відновленням економіки нашої країни", - написав глава держави.

За його словами, під час наради докладно розглянули шляхи для забезпечення темпів росту економіки та ВВП, розвиток різних галузей економіки, пріоритетні стратегічні сектори та інвестиційні політики.

Як повідомлялося, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду заявив про те, що Україна цього року планує реалізувати проєкти відбудови на 14 млрд доларів.