Завдяки санкціям Євросоюз заблокує половину експорту до Росії

Після введення десятого пакету санкцій Євросоюзом під обмеження експорту підпаде велика кількість товарів з Європи

Новий санкційний пакет посилює тиск у відповідь на жорстоку війну Путіна, включно з жорстоким націлюванням на цивільне населення та критичну інфраструктуру. Про це йдеться у прес-релізі Єврокомісії.

"Щоб ще більше підвищити ефективність санкцій ЄС, сьогоднішній пакет містить нові списки, а також торговельні та фінансові санкції, включаючи подальші заборони на експорт на суму понад 11 мільярдів євро, що позбавляє російську економіку критично важливих технологічних і промислових товарів", - сказано у повідомленні Єврокомісії. Санкції ЄС посилять примусові заходи та заходи протидії обходу, включаючи нове зобов'язання звітувати про активи російського Центрального банку.

Уточнюється, що під санкції потрапили товари подвійного призначення, електронні компоненти та важка будівельна техніка, яка може використовуватись для військових чи фортифікаційних цілей. Включає додаткові електронні компоненти, що використовуються в російських системах озброєнь (безпілотники, ракети, гелікоптери та інші транспортні засоби), а також заборону на окремі рідкоземельні елементи та тепловізійні камери військового застосування.Нові обмеження покривають експорт ЄС обсягом 11,4 млрд євро (у цифрах 2021 року). Таким чином ЄС заблокує 49% експорту до Росії.

Раніше також стало відомо, що Євросоюз у рамках десятого пакету санкцій заборонив імпорт із Росії синтетичного каучуку. Крім того, ЄС наклав обмеження на сім іранських компаній, які, на думку Єврокомісії, пов'язані із Росією. "До списку також вперше входять сім іранських організацій, які використовували компоненти ЄС і постачали Росії військові "Шахеди", - зазначено у повідомленні Єврокомісії.

Нагадаємо, Євросоюз ухвалив десятий пакет санкцій проти Росії. До санкційних списків увійшла 121 фізична та юридична особа з РФ, повідомив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.