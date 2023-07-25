Зеленський підписав закон про еАкциз

Це один із найбільш антикорупційних законів у сфері контролю за обігом тютюну та алкоголю, повідомляють у Міністерстві цифрової трансформації.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що передбачає запровадження з 1 січня 2026 року електронної марки акцизного податку. Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

"Це один із найбільш антикорупційних законів у сфері контролю за обігом тютюну та алкоголю. Він передбачає впровадження електронної акцизної марки замість паперової, а також створення цифрової системи еАкциз, яка дозволить відстежувати товари й розвинути чесні та прозорі правила ведення бізнесу у сфері алкогольної та тютюнової продукції", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що впровадження еАкцизу забезпечить прозорий механізм контролю за обігом підакцизних товарів і унеможливить продаж тютюнових виробів та алкоголю з підробленими акцизними марками, оскільки всі операції з перевезення, зберігання і продажу кожної одиниці продукції фіксуватимуться в електронній системі.

У Мінцифри прогнозують, що це на 15% збільшить надходження до бюджету від сплати акцизного податку.

У міністерства зазначають, що кожен товар матиме е-акцизну марку - DataMatrix-код.

Покупець матиме можливість зчитати код на через застосунок Дія і визначити, чи легальний продукт йому пропонують у магазині, а в разі виявлення нелегального товару споживачі зможуть сповістити про це у відповідні органи теж через Дію.

Нагадаємо, закон про електронну акцизну марку був ухвалений у кінці червня.