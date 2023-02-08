Зеленський закликав Великобританію передати ЗСУ літаки

8 лютого у Лондоні Президент України Володимир Зеленський закликав Велику Британію передати ЗСУ літаки.

Зеленський пишається українськими ВПС і додав, що Україні потрібні літаки, щоби вести війну з Росією, повідомляє "РБК-Україна".

"У Великій Британії король - пілот ВПС, а в Україні сьогодні кожен пілот ВПС - король. Ми маємо свободу, дайте нам крила, щоб захистити її. Я вірю, що цей символ допоможе нам з нашою наступною коаліцією, коаліцією літаків... крила для свободи", - заявив він.

Голова держави підкреслив, що Україна з нетерпінням чекає дня перемоги, але до того часу зло все ще тут.

"Ми платимо своїми життями... життями наших героїв, які щодня ризикують життям і смертю", - додав він.

Зеленський подарував спікеру Палати громад Ліндсі Гойлу шолом українського пілота.

За словами президента, пілот, якому він належав, є "одним з найуспішніших асів, і він один з наших королів".

Напис на шоломі говорить: "Ми маємо свободу, дайте нам крила, щоб захистити її".