10 автомобильных компаний, продавших больше всего авто в 2017 году

Лидером по количеству проданных легковых автомобилей в первом полугодии 2017 г. стал немецкий производитель Volkswagen, продавший 5,12 млн машин. Об этом свидетельствуют данные рейтинга, составленного профильным изданием focus2move, передает ЛигаБизнесИнформ.

Ненамного от лидера отстал Renault-Nissan с результатом в 5,07 млн проданных авто, на третьей строчке - Toyota (4,94 млн).

В первую пятерку вошли General Motors (3,81 млн) и Hyundai-Kia (3,43 млн).

В десятку лидеров продаж мирового автопрома также попали, в убывающем порядке, Ford, Honda, FCA, PSA и Suzuki.

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Ранее сообщалось, что продажи новых легковых автомобилей в Украине в первом полугодии 2017 г. выросли на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Український Бізнес Ресурс

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