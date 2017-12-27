Что хорошего случилось с экономикой Украины?

Если ответить дипломатично, то было, конечно, и хорошее. Но! К большому сожалению, экономических побед было явно недостаточно, чтобы системно осчастливить всю страну. Итак, 10 финансово-экономических событий, повлиявших на Украину в 2017 году:

1. Повышение зарплат и пенсий. Безусловно, популистский шаг власти. Эдакая обглоданная инфляцией кость народу, на фоне провальной экономической политики. Не обеспеченное ничем повышение привело к тому, что…

2. НБУ пришлось метаться со стороны в сторону, то понижая ставку, стимулируя рост экономики, то повышая для предотвращения будущей инфляции. В результате суетных усилий ни экономика не укрепилась, ни инфляцию замедлить не получилось. Во всяком случае, за девять месяцев она составила 16.4%, в сравнении с прошлым годом, да и за весь год фактический результат будет очень далек от первоначального прогноза НБУ.

3. Национализация Приватбанка, формально, была проведена в самом конце 2016 года, но последствия начали ощущаться именно в уходящем году. Правильным было решение о национализации или ошибочным сказать трудно, мнений много, и они разные. Совершенно очевидно одно — Приватбанк продолжает оставаться огромной проблемой для финансовой системы страны, и у государства нет четкого плана, как ее решить.

4. Получение денег МВФ. Наверное, это успех, потому что без денег фонда нам а) не выжить и б) реформ не провести.

5. Размещение евробондов. Выход государства на рынки капитала и привлечение 3 миллиарда долларов — это, безусловно, достижение и хорошие новости, особенно, для власти. Черт с ним, что деньги намного дороже, чем у МВФ, главное — реформировать никто ничего не требует.

6. Экономика не работает. Жаль, что все успехи уходящего года связаны, в основном, со способностью страны брать в долг. Ожидаемые жалкие 2% экономического роста в нашей ситуации и ростом назвать нельзя. Да и достигли мы их не благодаря каким-то реформам и структурным преобразованиям, а лишь потому, что ветер сырьевых рынков временами дул в нашу сторону.

7. Выход украинских компаний на международные рынки капитала в начале года доказал жизнеспособность некоторых отраслей украинской экономики. Интерес со стороны западных инвесторов к евробондам Kernel, МХП и других согревает нас надеждой и не дает улетучиться остаткам оптимизма.

8. Победа Нафтогаза в споре с Газпромом, да и вообще успехи монополиста имеют огромное идеологическое значение. Своим примером Нафтогаз доказывает, что даже государственными монстрами можно управлять эффективно, принося пользу стране. Нужно только делать это профессионально. Хотя все равно, на мой взгляд, лучше было бы все быстро приватизировать, а потом собирать налоги с частных компаний.

9. Сумасшедший рост биткойна. Как и во всех бедных неразвивающихся странах, феномен криптовалют, как источника быстрого и легкого заработка, активно обсуждался представителями всех слоев населения. Равнодушным не остался никто, включая высокопоставленных чиновников и предпринимателей, таксистов и конвертаторов, домохозяек и студентов. Говорилось много всякого, хотя сути происходящего, по-моему, так никто до сих пор толком и не понимает!

10. Разрешение украинцам инвестировать за границу. Даже не знаю, как НБУ решился на такое проявление либерализма, но факт остается фактом. «Они», наконец-то, решили дать нам волю! И те, кто не поленился получить е-лицензии и инвестировать деньги в западные рынки капитала сразу же после дарованной вольности, точно не прогадали. Ведь самая банальная инвестиция в индексный фонд, копирующий S&P 500, не требующая от вас никаких специальных знаний и навыков, за это время выросла на 10.5%. С начала года подобное вложение принесло около 20%. Но дело даже не в высокой доходности! Окрыляет тот факт, что современный украинский индивидуальный инвестор, наконец-то, начал постепенно выбираться из «прокрустова ложа» депозитов, новостроек и матрасов, двигаясь в сторону цивилизации. С точки зрения персональных финансов — замечательный год, просто фантастический! Теперь главное — удержаться на верном курсе в следующем году.

Результаты уходящего года еще раз четко продемонстрировали, что на государство надежд, практически, никаких. То ли не может, то ли не умеет, то ли не хочет. В конце концов, какая разница? Был бы очень рад ошибиться, но предлагаю не ждать, пока время докажет или опровергнет правоту моих суждений, а добиваться всего самому, не обращая внимания на глупости власти, популизм оппозиционеров или пафосную болтовню профессиональных патриотов. Каждый новый успешный малый предприниматель, удачливый финансовый инвестор, грамотный профессионал — это шаг к процветанию страны. Простите за излишний пафос, если что…

С Новым Годом и удачных вам инвестиций в следующем году!



Иван Компан, преподаватель Эдинбургской бизнес-школы.