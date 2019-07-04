10 июля в Украине введут новые 2 и 10 гривен (фото)

Обе монеты должны приниматься банками и в торговых сетях, подчеркивают в Нацбанке

Новых денег в Украине будет становиться все больше и больше. 10 июля 2019 года Нацбанк введет в денежный оборот две новые памятные монеты номиналом 2 и 10 гривен, из нейзильбера и серебра, соответственно. Обе будут посвящены орлану-белохвосту.

"Одному из крупнейших представителей хищных птиц Евразии, исчезающему виду (ряд - Соколообразные, семья - Ястребиные), включенных в Красную книгу Украины и Европейский Красный список животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения", - говорится в телеграмме Нацбанка No50-0006/34199.

В ней также уточняется, что масса драгоценного металла в чистоте 10- гривневой серебряной монеты составила 31,1 г, диаметр - 38,61 мм, тираж - 2500 штук.

2 гривны из нейзильбера весят 12,8 грамм, в диаметре 31,0 мм. Категория качества чеканки - "специальный анциркулейтед", группа монеты - рифленая, элемент отделки - тампопечать. Ее тираж составит 45 тыс. штук.

Обе монеты являются такими же деньгами, как и остальная гривна в кошельках.

"Памятные монеты являются действительными платежными средствами Украины и обязательны к приему без любых ограничений по их номинальной стоимости ко всем видам платежей, а также для зачисления на счета, вклады, аккредитивы и для переводов", - подчеркивается в телеграмме Нацбанка. По материалам Український Бізнес Ресурс